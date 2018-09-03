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В России появится информационная система по страхованию жилья от ЧС

УрБК, Москва, 03.09.2018. Автоматизированная информационная система (АИС) по страхованию жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС), которая в том числе будет содержать в себе данные о пострадавших от ЧС квартирах и домах, появится в России. Об этом сообщает «Прайм».



Нормы закона по страхованию жилья от ЧС, касающиеся создания АИС, вступают в силу 3 сентября. Сам же закон начнет действовать в августе 2019 года.



Оператором АИС определен Всероссийский союз страховщиков (ВСС).



Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал закон о страховании жилья от ЧС. Региональные власти будут вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.



Возмещение ущерба в случае утраты застрахованного жилья осуществляется по выбору его собственника: либо путем выплаты в установленных программой долях страхового возмещения страховщиком и части ущерба субъектом РФ, либо предоставлением регионом в собственность данному лицу другого жилья (в случае его наличия в жилищном фонде) при условии перечисления страховщиком в бюджет региона суммы причитающегося к выплате возмещения.



Обязательства страховщиков по выплате возмещения по договорам страхования жилья от ЧС подлежат передаче в облигаторное перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК): по риску утраты — в размере 95% от объема обязательств страховщика по данному риску, по риску повреждения — в размере 60%, если иной размер не предусмотрен договором перестрахования.



В целях информационного обеспечения организации страхования жилья от ЧС создается автоматизированная информационная система.



«В ВСС создана рабочая группа по страхованию жилья, в задачи которой, в том числе, входит формирование бизнес-требований к создаваемой АИС страхования жилья», — сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.



Участники рабочей группы обсуждают функционал АИС, исходя из положений закона, перечень хранимой информации и другие детали, отметил Юргенс.



Согласно закону, в системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения и другие данные. «Основным потребителем информации из АИС должны стать региональные органы власти и МЧС — эти данные будут использоваться для оперативного оказания помощи гражданам, чье жилье пострадало в результате ЧС», — отметил президент ВСС.



Страховое сообщество подготовило свои замечания к проекту постановления правительства, разработка которого предусмотрена законом, сообщил РИА «Новости» президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин.



По его словам, АИС должна создаваться по аналогии с системой, которая действует в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Ее простота заключается в том, что нет необходимости перегружать информацию из систем страховщиков в единое хранилище ВСС. Вся работа ведется участниками непосредственно в одной системе, которая эксплуатируется централизованно.



Галушин сообщил, что работа АИС позволит оперативно получать информацию и о жилье, которое пострадало, но не было застраховано.



«На основании чего каждый субъект федерации и Минфин централизованно в любой момент времени получает информацию по количеству обращений граждан, по которым помощь будет оказываться только субъектом, но не страховщиками — по причине отсутствия договора страхования», — пояснил он.

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