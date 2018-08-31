Новости дня
В Свердловской области могут ликвидировать департамент лесного хозяйства
31 август 2018 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. На сайте министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области опубликован проект реорганизации ведомства.
Согласно документу, к министерству могут присоединить региональный департамент лесного хозяйства. Все его функции и полномочия передаются областному минприроды.
Контролировать реорганизацию будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Свердловской области опубликован проект реорганизации ведомства.
Согласно документу, к министерству могут присоединить региональный департамент лесного хозяйства. Все его функции и полномочия передаются областному минприроды.
Контролировать реорганизацию будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Департамент лесного хозяйства Свердловской области расторг договоры аренды участков ООО «Маяк» и ООО «ГринЛес» из-за долгов
- Департамент лесного хозяйства Свердловской области расторг договоры аренды лесных участков с кооперативом «Восток», ООО «Монолит-2002» и ООО «СевУралЛес»
- Исполняющим обязанности директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области назначен Владимир Шлегель
- Заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Владимир Шлегель: Создание Департамента лесного хозяйства позволит сократить время на принятие оперативных решений
- В Свердловской области создан отдельный Департамент лесного хозяйства