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В Свердловской области могут ликвидировать департамент лесного хозяйства

31 август 2018 (17:22)

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. На сайте министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области опубликован проект реорганизации ведомства.

Согласно документу, к министерству могут присоединить региональный департамент лесного хозяйства. Все его функции и полномочия передаются областному минприроды.

Контролировать реорганизацию будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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