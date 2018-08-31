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В Свердловской области могут ликвидировать департамент лесного хозяйства

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. На сайте министерства природных ресурсов и экологии

Свердловской области опубликован проект реорганизации ведомства.



Согласно документу, к министерству могут присоединить региональный департамент лесного хозяйства. Все его функции и полномочия передаются областному минприроды.



Контролировать реорганизацию будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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