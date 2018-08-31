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Фонд имущества Свердловской области ищет исполнителя на демонтаж 16 рекламных конструкций за 4 млн 170 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. ГКУ «Фонд имущества Свердловской области» подало три заявки на сайт госзакупок на демонтаж и транспортировку 16 рекламных конструкций в Екатеринбурге. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.



Начальная цена заявок составляет 1,53 млн руб., 1,37 млн руб. и 1,27 млн руб.



Необходимо снести и вывезти рекламные конструкции «Суперсайт» по различным адресам в Екатеринбурге: две на Малышевском мосту, ул. Комсомольская, 80 (транспортная развязка у концерна «Калина»), ул. Малышева, 145а лит. И, ул. Владимира Высоцкого, 12д (пересечение В.Высоцкого — Сыромолотова), ул. Владимира Высоцкого, 45г/10, ул. Победы, 2, ул. Восточная, 15, ул. Смазчиков, 8, ул. Космонавтов 23А, две на ул. Металлургов, две на ул. Академика Шварца, 1, Белинского, 232, перекрестке улиц Лучистая — Чемпионов (со стороны Лучистая, 2/1).



Заявки принимаются до 10 сентября 2018 года.

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