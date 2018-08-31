«Уральский Рабочий»: Растут как грибы: в Свердловской области открыли еще один новый ледовый дворец

Дворец ледовых видов спорта торжественно открыли сегодня в Ревде. Первый камень заложили в июле 2017 года, арену удалось возвести в срок — к 1 сентября.«За последние шесть лет в Свердловской области было открыто 15 ледовых арен, 12 ледовых кортов, а всего в регионе на данный момент 26 таких спортивных объектов. Каждое такое событие очень важно для жителей, поскольку они получают возможность тренироваться, воспитывать будущих великих спортсменов, проводить у себя крупные спортивные события», — рассказал на церемонии открытия первый вице-губернатор Алексей Орлов.Участок земли под ледовую арену площадью 12,5 тысячи квадратных метров и стоимостью 32,5 миллиона рублей был выделен мэрией Ревды на перекрестке улиц Энгельса и Спортивной.Арена была построена в рамках соглашения между правительством Свердловской области и холдингом УГМК.«Летом 2017 года дети из хоккейного клуба Максима Ударцева «Белые Волки» вместе со мной и с губернатором региона Евгением Куйвашевым заложили символическую капсулу времени, рассчитанную на год. Как мы и обещали тогда, мы снова собрались здесь и видим уже готовый ледовый дворец. Наши юные спортсмены уже скоро начнут тут заниматься. А в следующем году постараемся достроить в Ревде спортивный стадион», — сказал генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын.В новом Дворце спорта будут работать секции хоккея и фигурного катания. Деньги на содержание арены уже выделил городской бюджет — 10 миллионов рублей. Однако пока полноценно играть на площадке не получится — ледовый дворец после открытия снова ненадолго закрывают, чтобы доработать мелкие недочеты.Это не первая ледовая арена, которую открывают в этом году в Свердловской области. Уже завтра аналогичный спортивный объект сдают в эксплуатацию в Красноуральске. Там круглогодично смогут заниматься дети 6-18 лет, по 50 человек одновременно — 12 часов в сутки. Кроме того, в новом ледовом дворце построили тренажерный зал, пункт проката коньков, спортивный зал, сушильные и душевые зоны. Есть там и кабинет врача.Отметим, два года назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын подписали соглашение о развитии хоккея. Согласно этому документу, за следующие пять лет компания направляет порядка 350 миллионов рублей на строительство ледовых площадок в регионе и безвозмездно передаст эти объекты городам, где будет располагаться арена. По плану, который успешно реализуется в настоящее время, за эти годы в регионе появятся не менее 20 крытых ледовых арен стоимостью около двух миллиардов рублей.