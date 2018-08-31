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ЕВРАЗ впервые выступил партнером VII Международного конкурса пианистов
31 август 2018 (13:13)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Компания ЕВРАЗ впервые выступила партнером VII Международного конкурса пианистов, который стартовал в Екатеринбурге 31 августа 2018 года и продлится до 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В конкурсе памяти Веры Лотар-Шевченко примут участие 44 пианиста из России, Англии, Франции, Швейцарии, Польши, Израиля, Китая, Южной Кореи, Казахстана.
Концерты пройдут на нескольких площадках: в Музыкальном училище имени П. И. Чайковского, Большом зале Свердловской филармонии, в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского и в Кино-конференц-зале Ельцин Центра. Жюри возглавит профессор Парижской консерватории Корто Рене Шерешевская.
Компания ЕВРАЗ регулярно выступает партнером музыкальных фестивалей и конкурсов на Урале и в Сибири. Также компания поддерживает спортивные турниры, социальные и грантовые проекты, направленные на улучшение инфраструктуры российских городов.
В конкурсе памяти Веры Лотар-Шевченко примут участие 44 пианиста из России, Англии, Франции, Швейцарии, Польши, Израиля, Китая, Южной Кореи, Казахстана.
Концерты пройдут на нескольких площадках: в Музыкальном училище имени П. И. Чайковского, Большом зале Свердловской филармонии, в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского и в Кино-конференц-зале Ельцин Центра. Жюри возглавит профессор Парижской консерватории Корто Рене Шерешевская.
Компания ЕВРАЗ регулярно выступает партнером музыкальных фестивалей и конкурсов на Урале и в Сибири. Также компания поддерживает спортивные турниры, социальные и грантовые проекты, направленные на улучшение инфраструктуры российских городов.
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