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В «черный список», опубликованный ЦБ, могут попасть и обычные граждане
31 август 2018 (11:32)
УрБК, Москва, 31.08.2018. Сегодня, 31 августа, Банк России опубликовал проект указа, согласно которому российским банкам предписывается сообщать регулятору о всех случаях несанкционированного вывода средств со счетов клиентов. Об этом сообщает «Прайм».
Как следует из документа, теперь в черный список дропперов (тех, на чьи счета выводятся похищенные хакерами деньги) могут попасть и добропорядочные граждане, сообщает, в свою очередь, газета «Коммерсант».
Новый документ, регулирующий банковский сектор, составлен с целью исполнения закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений. Закон вступит в силу 26 сентября и даст банкам право приостанавливать операции на срок до двух дней в случае подозрений в выводе средств без ведома клиентов. Кроме того, кредитные организации будут вести базу дропперов. Право на реабилитацию в документе не прописано.
Как следует из документа, теперь в черный список дропперов (тех, на чьи счета выводятся похищенные хакерами деньги) могут попасть и добропорядочные граждане, сообщает, в свою очередь, газета «Коммерсант».
Новый документ, регулирующий банковский сектор, составлен с целью исполнения закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений. Закон вступит в силу 26 сентября и даст банкам право приостанавливать операции на срок до двух дней в случае подозрений в выводе средств без ведома клиентов. Кроме того, кредитные организации будут вести базу дропперов. Право на реабилитацию в документе не прописано.
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