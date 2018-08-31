Новости дня
Проект храма на Октябрьской площади в Екатеринбурге прошел госэкспертизу
31 август 2018 (11:07)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Проект храма святой Екатерины, который планируется построить на Октябрьской площади в Екатеринбурге, прошел государственную историко-культурную экспертизу.
Аттестованный министерством культуры РФ эксперт Вадим Мосин сделал соответствующее заключение. Согласно данным эксперта, на исследуемой площадке существовала историческая застройка, но после 1970-х годов от данных объектов ничего не осталось. По итогам исследований, проведенных на территории будущей застройки, В. Мосин не обнаружил предметов, представляющих культурную или археологическую ценность.
Вместе с тем в экспертизе указано, что через участок проходят коммуникации и имеется шахта метро.
Напомним, культовый объект планируется возвести в сквере возле театра драмы (квартал набережная Рабочей молодежи — улица Бориса Ельцина — Октябрьская площадь). Ранее Минстрой Свердловской области опубликовал эскизный проект храма.
Аттестованный министерством культуры РФ эксперт Вадим Мосин сделал соответствующее заключение. Согласно данным эксперта, на исследуемой площадке существовала историческая застройка, но после 1970-х годов от данных объектов ничего не осталось. По итогам исследований, проведенных на территории будущей застройки, В. Мосин не обнаружил предметов, представляющих культурную или археологическую ценность.
Вместе с тем в экспертизе указано, что через участок проходят коммуникации и имеется шахта метро.
Напомним, культовый объект планируется возвести в сквере возле театра драмы (квартал набережная Рабочей молодежи — улица Бориса Ельцина — Октябрьская площадь). Ранее Минстрой Свердловской области опубликовал эскизный проект храма.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Опубликован эскизный проект будущего храма на Октябрьской площади в Екатеринбурге
- В администрации Екатеринбурга выбрали концепцию строительства собора возле Театра Драмы
- Эскизные проекты будущего храма на Октябрьской площади в Екатеринбурге разработают три компании
- Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на разработку концепции храма возле Театра драмы
- В центре Екатеринбурга 3 октября будет перекрыто движение на улицах Бориса Ельцина и 8 Марта