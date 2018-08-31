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Проект храма на Октябрьской площади в Екатеринбурге прошел госэкспертизу

31 август 2018 (11:07)

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Проект храма святой Екатерины, который планируется построить на Октябрьской площади в Екатеринбурге, прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Аттестованный министерством культуры РФ эксперт Вадим Мосин сделал соответствующее заключение. Согласно данным эксперта, на исследуемой площадке существовала историческая застройка, но после 1970-х годов от данных объектов ничего не осталось. По итогам исследований, проведенных на территории будущей застройки, В. Мосин не обнаружил предметов, представляющих культурную или археологическую ценность.

Вместе с тем в экспертизе указано, что через участок проходят коммуникации и имеется шахта метро.

Напомним, культовый объект планируется возвести в сквере возле театра драмы (квартал набережная Рабочей молодежи — улица Бориса Ельцина — Октябрьская площадь). Ранее Минстрой Свердловской области опубликовал эскизный проект храма.

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