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Банк России исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 31.08.2018. Банк России принял решение исключить компанию «Домашние деньги», основным бенефициаром которого является бизнесмен Евгений Бернштам, из государственного реестра микрофинансовых организаций в связи с неоднократными нарушениями требований закона и нормативных актов ЦБ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Как отмечает «Прайм», на прошлой неделе Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего разорившегося банка «Интеркоммерц», с требованием признать банкротом «Домашние деньги».



«Банк России 30 августа 2018 года принял решение об исключении сведений об обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении ЦБ.



Регулятор указал, что компания неоднократно нарушала требования закона и нормативные акты ЦБ, в частности, федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, а также указания ЦБ об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании. Также МФО не исполнила обязательные предписания регулятора, нарушала установленные экономические нормативы и представила недостоверные данные в отчете, касающиеся привлечения денежных средств физлиц, отметил ЦБ.



В апреле 2018 года компания «Домашние деньги» объявила технический дефолт по выпуску биржевых облигаций на 1,25 млрд руб. перед держателями — к выкупу было предъявлено бумаг на 840 млн руб.



Физические лица — кредиторы «Домашних денег» — 9 августа направили в ЦБ письмо с просьбой оказать компании содействие в ее планах по реструктуризации долга на 1,7 млрд руб.

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