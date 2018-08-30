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В Нижнем Тагиле выявили 83 нелегальных пункта приема металлолома
30 август 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В Нижнем Тагиле полиция с 2016 года по текущий период 2018 года выявила 83 пункта, осуществляющих прием и оборот металла без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Из 83 выявленных нелегальных пунктов было закрыто 62: в Ленинском районе — 23, в Тагилстроевском — 12, в Дзержинском — 25.
Также за указанный период нижнетагильская полиция привлекла к административной ответственности 517 правонарушителей по статье 14.26 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов».
Из 83 выявленных нелегальных пунктов было закрыто 62: в Ленинском районе — 23, в Тагилстроевском — 12, в Дзержинском — 25.
Также за указанный период нижнетагильская полиция привлекла к административной ответственности 517 правонарушителей по статье 14.26 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов».
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