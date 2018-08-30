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В Екатеринбурге эвакуировали больше 20 детей из-за пожара в спортивной школе на Бажова

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В Екатеринбурге загорелась кровля детско-юношеской спортивной школы на улице Бажова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Из-за возгорания пришлось эвакуировать из здания 23 человека, в том числе 15 детей. Огонь потушили за 13 минут, площадь возгорания составила 10 кв. м.



«Причины произошедшего устанавливаются, наиболее вероятная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ», ― прокомментировали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

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