Щепки благоустройства

В Екатеринбурге в конце августа развернулись работы по благоустройству набережной Исети на участке от улицы Малышева до Куйбышева. Первые результаты удивили горожан — подрядчик ООО «Лев» в течение трех дней вырубил несколько десятков деревьев в районе дендропарка. Всего организация планирует уничтожить более 250 зеленых насаждений, что превращает набережную фактически в пустырь.Напомним, впервые концепция проекта обновленной набережной, разработанная бюро «Стрелка» и OSA Group, была представлена в виде набора слайдов в мае 2016 года. Тогда предполагалось, что благоустроены будут оба берега реки Исеть. В частности, здесь планируется выложить дорожки тротуарной плиткой, построить детские площадки, высадить деревья и установить новые ограждения и разбить всю территорию на досуговые зоны. Отдельно в проекте было прописано благоустройство газонов и зеленых насаждений. По оценке властей, на первый этап реконструкции набережной реки Исеть в Екатеринбурге необходимо потратить около 250 млн руб.В конце июля 2018 года через сайт госзакупок был определен подрядчик — ООО «Лев». Общая стоимость контракта составила более 170 млн руб. С начала текущей недели организация приступила к работам, сходу начав массовую вырубку деревьев. За три дня вдоль реки на участке от улиц Малышева до Куйбышева было повалено несколько десятков насаждений. Также рабочие устроили валку деревьев на аллее между дендрологическим парком на улице 8 Марта и Центром современного искусства. Сваленные стволы так и оставляют лежать на земле и в водах реки.До настоящего времени точно неизвестно, сколько деревьев все-таки спилит подрядчик. По одним данным, планируется снести 193 клена и 98 ив. По другой информации, в зоне вырубки находятся до 200 деревьев.Примечательно также, что, по словам рабочих, вырубаемый участок побережья, который обещали сохранить природным, будет забетонирован по образцу левого берега. Такой подход к благоустройству удивил жителей Екатеринбурга. И в этой связи появился вопрос, почему нельзя было просто привести в порядок растущие ивы и клены, которых в городе в целом насчитывается немного. В администрации Екатеринбурга, в свою очередь, ответили, что процедура вырубки оказалась вынужденной.«В соответствии с проектом производится вынужденный снос зеленых насаждений для обеспечения технологии выполнения работ по благоустройству, согласованных с концепцией. Вынужденный снос оформлен с условиями и правилами благоустройства города Екатеринбурга», — пояснил УрБК представитель замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Василий Амбалов.Взамен вырубленных деревьев, согласно техзаданию, подрядчик должен высадить на территории набережной новые саженцы — всего чуть более 90 крупных насаждений и несколько сотен кустарников. Таким образом, территория с крупными деревьями на набережной сокращается в два раза. Кроме того, прежде чем саженцы вырастут до привычной высоты, пройдет несколько лет. К слову, гарантия на новые насаждения предоставляется подрядчиком всего на 12 месяцев. Таким образом, работы по благоустройству временно превращают набережную практически в пустырь с урнами и скамейками, а местами — в стройплощадку.Подобный подход к формированию зеленой зоны в Екатеринбурге применяется городскими властями не впервые. Достаточно вспомнить, как в мае 2018 года перед Чемпионатом мира по футболу в городе провели настолько активное кронирование тополей, и от деревьев остались только стволы. Улицы, благоустроенные таким образом, горожане прозвали «аллеями обрубков».