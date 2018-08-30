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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал сферу строительства лидером по картельным сговорам
30 август 2018 (17:29)
УрБК, Москва, 30.08.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал сферу строительства лидером по картельным сговорам, сообщает РИА «Новости».
По словам Д. Медведева, наибольшее количество антиконкурентных соглашений на эту отрасль приходится не первый год. Также большое число картельных сделок зафиксировано в сфере госзакупок.
Общий ущерб от картельных сговоров оценивается на уровне 2% ВВП.
Для улучшения ситуации председатель правительства РФ предложил активнее проводить приватизацию госсобственности.
«Кроме того, мы продолжим совершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, необходимо как минимум вдвое увеличить долю государственных закупок у небольших и социально ориентированных некоммерческих предприятий, а также обеспечить для всего бизнеса равный доступ к услугам государственных и естественных монополий», — добавил Д. Медведев.
По словам Д. Медведева, наибольшее количество антиконкурентных соглашений на эту отрасль приходится не первый год. Также большое число картельных сделок зафиксировано в сфере госзакупок.
Общий ущерб от картельных сговоров оценивается на уровне 2% ВВП.
Для улучшения ситуации председатель правительства РФ предложил активнее проводить приватизацию госсобственности.
«Кроме того, мы продолжим совершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, необходимо как минимум вдвое увеличить долю государственных закупок у небольших и социально ориентированных некоммерческих предприятий, а также обеспечить для всего бизнеса равный доступ к услугам государственных и естественных монополий», — добавил Д. Медведев.
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