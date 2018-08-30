«Уральский Рабочий»: Экипировка ученика: специалисты проверили качество школьной формы и рюкзаков

Накануне нового учебного года национальная экспертная организация обнародовала результаты испытаний школьной формы для мальчиков, закупленной в 27 регионах России, в том числе в Свердловской области.В рамках исследования проверено 62 бренда брюк, причем тестирование прошли не только изделия отечественного производства, но и импортируемые из Белоруссии, Китая, Турции, Узбекистана и Бангладеш.Как отмечают эксперты, строгий экзамен на безопасность и эргономичность выдержали практически все изделия, а продукция шести торговых марок не только соответствовала требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Это дает производителям претендовать на присвоение изделиям российского Знака качества, соответствующее решение будет принято после проведения оценки производства. Брюки одной из отечественных фирм уже отмечены почетным пятиугольником, в ходе испытаний образец подтвердил свое высокое качество.Полученные результаты позволили экспертам сделать вывод, что по сравнению с аналогичным исследованием 2016 года качество школьной формы выросло на 20%.В то же время проверка подтвердила проблему добротности закупаемых тканей и недостоверной маркировки готовых изделий. Наиболее частое нарушение — фальсификация состава сырья, который не соответствует заявленному в маркировке в 52% исследованных образцов.Одновременно с экспертизой качества школьной формы контрольное ведомство проверяло безопасность и потребительские свойства школьных рюкзаков. В этом сегменте ученических товаров нарушений выявлено значительно больше, хотя все исследованные в рамках спецпроекта рюкзаки оказались безопасными с точки зрения токсичности и содержания вредных веществ, а также достаточно крепкими и надежными. В то же время ни один из исследованных рюкзаков не дотянул до повышенных требований стандарта Роскачества.Самым распространенным недостатком исследователи сочли отсутствие маркировки: производители зачастую не указывают назначение рюкзаков, возраст ребенка, на который рассчитана заплечная сумка, либо указывают возраст неправильно. Так, рюкзаки, которые, судя по маркировке, предназначены для первоклассников, по весу годятся только для учеников средних классов. Кроме того, ряд изделий не имеет твердой формоустойчивой спинки, на внешнем покрытии отсутствуют световозвращающие элементы. Рюкзаки некоторых марок изготовлены из материалов, пропускающих влагу, а значит, учебники и тетради могут пострадать от дождя.Согласно требованиям стандарта, вес ранца, портфеля или рюкзака должен быть не более 600–700 граммов — для учащихся начальных классов; не более 1000 граммов — для учащихся средних и старших классов.Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей тоже нормирован и не должен превышать для учащихся:— 1–2-х классов — 1,5 кг,— 3–4-х классов — 2 кг,— 5–6-х классов — 2,5 кг,— 7–8-х классов — 3,5 кг,— 9–11-х классов — 4 кг.