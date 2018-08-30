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СП РФ: Адекватно оценить результативность вложения средств в госпрограммы пока невозможно

УрБК, Москва, 30.08.2018. В настоящее время невозможно объективно оценить результативность вложения бюджетных средств в госпрограммы, следует из отчета правительства об исполнении федерального бюджета за 2017 год, рассмотренного коллегией Счетной палаты.



Как сообщает пресс-служба ведомства, бюджет содержит в своей структуре расходы по 40 государственным программам, на реализацию которых в 2017 году было направлено 8,3 трлн руб. По состоянию на 1 января 2018 года расходы на реализацию госпрограмм исполнены на 96,8%.



«Однако адекватно оценить результативность такого вложения средств пока не представляется возможным. Общие требования к оценке эффективности реализации государственных программ не установлены. А оценка, проводимая ответственными исполнителями на основании самостоятельно установленных показателей и разработанной ими методики оценки, является субъективной и не позволяет реально оценить ход реализации госпрограмм», ― комментирует госаудитор.



В связи с этим Счетная палата настаивает на разработке единого подхода к оценке эффективности государственных программ. С доводами согласился первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов.

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