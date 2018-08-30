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Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро вырос на 12 коп.
30 август 2018 (16:14)
УрБК, Москва, 30.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 августа 2018 года. Курс долл. США снизился на 6,3 коп., до 68,08 руб., евро вырос на 11,71 коп., до 79,68 руб.
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