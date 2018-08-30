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В центре Екатеринбурга закрылось кафе сети Subway

30 август 2018 (15:56)

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В Екатеринбурге на ул. 8 Марта, 32 закрылось заведение общественного питания сети Subway.

На двери заведения появилось объявление следующего содержания: «Уважаемые посетители, с 20.08.2018 ресторан Subway не работает. Спасибо, что были с нами».

Напомним, незадолго до закрытия заведения, в апреле 2018 года, были выставлены на торги пять заведений сети Subway. Владелец оценил их в 15 млн руб., а причиной продажи указывался переезд в Москву.

Отметим, что вся сеть общественного питания Subway работает по франшизе.

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