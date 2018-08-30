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Житель Санкт-Петербурга осужден за махинации с автомобилями в Екатеринбурге на сумму 1,1 млн рублей
30 август 2018 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Санкт-Петербурга Дениса Балюры, который обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
В ходе судебного следствия установлено, что в период с октября по ноябрь 2016 года Балюра вместе со своим земляком жителем Санкт-Петербурга Дмитрием Хижняком арендовали помещение на имя организации ООО «Ново-Холдинг» (торговое имя AUTOREAL).
Под данной торговой маркой они разместили в СМИ информацию об оказании гражданам услуг по продаже транспортных средств за агентское вознаграждение.
В действительности же обвиняемые после реализации автомобилей присваивали денежные средства себе, а клиенты компании оставались без автомобилей и без денег. Всего потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1,1 млн руб.
Дмитрий Хижняк в апреле 2018 года был осужден Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга на 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск потерпевших о взыскании суммы ущерба с подсудимого.
Уголовное дело в отношении Дениса Балюры было выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск. В апреле 2018 года подсудимый был задержан в Санкт-Петербурге и заключен под стражу.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Балюре наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В ходе судебного следствия установлено, что в период с октября по ноябрь 2016 года Балюра вместе со своим земляком жителем Санкт-Петербурга Дмитрием Хижняком арендовали помещение на имя организации ООО «Ново-Холдинг» (торговое имя AUTOREAL).
Под данной торговой маркой они разместили в СМИ информацию об оказании гражданам услуг по продаже транспортных средств за агентское вознаграждение.
В действительности же обвиняемые после реализации автомобилей присваивали денежные средства себе, а клиенты компании оставались без автомобилей и без денег. Всего потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1,1 млн руб.
Дмитрий Хижняк в апреле 2018 года был осужден Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга на 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск потерпевших о взыскании суммы ущерба с подсудимого.
Уголовное дело в отношении Дениса Балюры было выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск. В апреле 2018 года подсудимый был задержан в Санкт-Петербурге и заключен под стражу.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Балюре наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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