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В Свердловской области самый большой средний срок потребительского кредита в регионах РФ — 4,64 года

УрБК, Москва, 30.08.2018. Во II квартале 2018 года средний срок потребительских кредитов составил 3,83 года, увеличившись на 13,4% (или на 5,5 месяца) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,38 года). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.



По данным бюро, больше всего за год вырос срок самых небольших по размерам потребкредитов до 100 тыс. руб. — на 39,9% (или на 10 месяцев). В свою очередь, наименее значительными темпами срок потребительского кредита увеличился в сегменте самых «крупных» кредитов на сумму более 500 тыс. руб. — на 6,1% (или почти на 4 месяца).



Самый высокий показатель среднего срока потребительского кредита был зафиксирован в сегменте кредитов более 500 тыс. руб. — 5,23 лет, а самый низкий — в сегменте кредитов до 100 тыс. руб. — 2,86 года.



В Свердловской области был отмечен самый большой средний срок потребительского кредита в регионах РФ (4,64 года). В Челябинской области этот показатель составляет 3,79 лет (50 место среди регионов РФ).



«Увеличение срока кредитования значительно облегчает заемщику процесс его обслуживания, делает его более комфортным с точки зрения размеров ежемесячных платежей. Поэтому банки все активнее используют увеличение срока кредита в своих маркетинговых программах по привлечению клиентов. При этом сильнее всего растут сроки самых «маленьких» кредитов на покупку потребительских товаров. Таким образом, они постепенно «подтягиваются» к срокам кредитов на более значительные суммы», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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