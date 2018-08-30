Кризис
Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи поднялся до 68,08 рубля
30 август 2018 (15:03)
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 коп. и составил 68,08 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Курс евро поднялся на 7 коп. и составил 79,65 руб.
Курс евро поднялся на 7 коп. и составил 79,65 руб.
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