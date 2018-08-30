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Худрук «Театра Эстрады» Александр Новиков пожелал смерти председателю кооператива «Бухты Квинс»
30 август 2018 (14:26)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Художественный руководитель «Театра Эстрады» Александр Новиков пожелал смерти председателю ПЖСК «Бухта Квинс» Зиле Булатовой. Об этом худрук написал на своей странице в Facebook.
«Вчера на страницах одного интернет-портала прочитал результат очередного обострения у небезызвестной ополоумевшей «председательши» кооператива. Суть припадка: «Если Новикова уберут из уголовного дела, она устроит самосожжение». Очень правильное решение. Но затратное — нужен керосин, спички, огнетушитель. Лучше сразу на кол, желательно осиновый. А еще лучше — в выгребную яму, о которой она так сильно печется. Вместе с 96 томами заказного состряпанного дела. Не томите, люди очень ждут», — написал А. Новиков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье директора Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Его партнером выступил бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Граждане полностью оплатили свои паи и должны были получить квартиры до конца 2012 года, однако стройка остановилась.
Впоследствии, А. Новиков и М. Шилиманов стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». По неофициальным данным, прокуратура вновь вернула это дело в Управление СК России по Свердловской области.
Вместе с тем по заявлению М. Шилиманова было возбуждено уголовное дело в отношении пайщицы Зили Булатовой, которая в 2014 году была избрана председателем ПЖСК и возглавила инициативную группу по защите интересов членов кооператива.
«Вчера на страницах одного интернет-портала прочитал результат очередного обострения у небезызвестной ополоумевшей «председательши» кооператива. Суть припадка: «Если Новикова уберут из уголовного дела, она устроит самосожжение». Очень правильное решение. Но затратное — нужен керосин, спички, огнетушитель. Лучше сразу на кол, желательно осиновый. А еще лучше — в выгребную яму, о которой она так сильно печется. Вместе с 96 томами заказного состряпанного дела. Не томите, люди очень ждут», — написал А. Новиков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье директора Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Его партнером выступил бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Граждане полностью оплатили свои паи и должны были получить квартиры до конца 2012 года, однако стройка остановилась.
Впоследствии, А. Новиков и М. Шилиманов стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». По неофициальным данным, прокуратура вновь вернула это дело в Управление СК России по Свердловской области.
Вместе с тем по заявлению М. Шилиманова было возбуждено уголовное дело в отношении пайщицы Зили Булатовой, которая в 2014 году была избрана председателем ПЖСК и возглавила инициативную группу по защите интересов членов кооператива.
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