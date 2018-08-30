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Худрук «Театра Эстрады» Александр Новиков пожелал смерти председателю кооператива «Бухты Квинс»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Художественный руководитель «Театра Эстрады» Александр Новиков пожелал смерти председателю ПЖСК «Бухта Квинс» Зиле Булатовой. Об этом худрук написал на своей странице в Facebook.



«Вчера на страницах одного интернет-портала прочитал результат очередного обострения у небезызвестной ополоумевшей «председательши» кооператива. Суть припадка: «Если Новикова уберут из уголовного дела, она устроит самосожжение». Очень правильное решение. Но затратное — нужен керосин, спички, огнетушитель. Лучше сразу на кол, желательно осиновый. А еще лучше — в выгребную яму, о которой она так сильно печется. Вместе с 96 томами заказного состряпанного дела. Не томите, люди очень ждут», — написал А. Новиков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).



Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье директора Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Его партнером выступил бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Граждане полностью оплатили свои паи и должны были получить квартиры до конца 2012 года, однако стройка остановилась.



Впоследствии, А. Новиков и М. Шилиманов стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». По неофициальным данным, прокуратура вновь вернула это дело в Управление СК России по Свердловской области.



Вместе с тем по заявлению М. Шилиманова было возбуждено уголовное дело в отношении пайщицы Зили Булатовой, которая в 2014 году была избрана председателем ПЖСК и возглавила инициативную группу по защите интересов членов кооператива.

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