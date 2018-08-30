Новости дня

В Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор директору УК за гибель девочки под завалами снега

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Чкаловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении директора ООО «1 Управляющая компания» Ирины Абутковой по делу о смерти 10-летней девочки, которая погибла под завалами снега в феврале 2016 года при расчистке двора на улице Рощинской.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщина признана виновной по части 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека».



Суд установил, что обвиняемая от лица ООО «1 Управляющая компания» заключила договор субаренды с ООО «Технологии строительства», в соответствии с которым субарендатор несет ответственность за соблюдение правил безопасности при эксплуатации экскаватора для уборки территории от снега. После этого она разместила в подъездах объявления о снегоуборочных работах 4 и 5 февраля и дала устное распоряжение своему заместителю о вызове снегоуборочных средств с водителем по договору субаренды.



При этом во дворе не установили сигнальные ограждения в зоне уборки территории. 4 февраля водитель экскаватора-погрузчика сбросил снежную массу из ковша на 10-летнюю девочку, которая играла во дворе. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице от гипоксии головного мозга после состояния клинической смерти.



В мае 2016 года водителя экскаватора-погрузчика Ивана Шарипова признали виновным по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и приговорили к одному году ограничения свободы.



При этом в соответствии с должностной инструкцией директор ООО «1 Управляющая компания» несет всю полноту ответственности за производственно-хозяйственную деятельность общества. Кроме того, на привлечении женщины к уголовной ответственности настаивали родители погибшей.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Ирине Абутковой в виде 1,5 лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: