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В Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Подрядчики завершили ремонтные работы на перекрестке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина. Сегодня, 30 августа, автомобили и трамваи начали движение по Макаровскому мосту. Об этом сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.



В рамках работ по реконструкции моста специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» провели целый ряд сложных и очень важных мероприятий.



«На перекрестке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина нам надо было переустроить сети водопровода, ливневую канализацию и электросети. Также обустроить канализацию для предстоящей прокладки коммуникаций для светофорных объектов. У нас все получилось, и мы все сделали качественно и в срок. Более того, воспользовавшись закрытием движения, мы провели работы и на другой стороне моста», — рассказал первый заместитель директора Городского управления дорожно-строительных работ Павел Пустозеров.



На другой стороне моста по улице Челюскинцев рабочие проложили под трамвайными путями и проезжей частью новую теплотрассу.



«У нас были определенные сроки, и мы не могли подвести. Очень важный момент — завершить работы до первого сентября, чтобы родители с детьми не стояли в пробках. Мы выполнили обещание и открыли движение, как и планировали», — подчеркнул Павел Пустозеров.



Завтра, 31 августа, на строительной площадке моста Александр Якоб и Павел Пустозеров проведут заседание выездного штаба по реконструкции этого объекта.

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