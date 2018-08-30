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За II квартал 2018 года пенсионные средства НПФ выросли на 175,2 млрд рублей

30 август 2018 (13:22)

УрБК, Москва, 30.08.2018. За II квартал 2018 года объем пенсионных средств НПФ увеличился на 175,2 млрд руб., или 4,5%, и составил 4 трлн руб. Об этом свидетельствует отчетность фондов, опубликованная на сайте Банка России.

Рост средств произошел за счет заметного прироста пенсионных резервов — на 13,6%, или 166,1 млрд руб. В результате объем пенсионных резервов достиг 1,4 трлн руб. Величина пенсионных накоплений практически не изменилась (+9 млрд руб.) и составила 2,6 трлн руб.

В I квартале, напротив, пенсионные накопления росли быстрее пенсионных резервов за счет перевода средств из ПФР в НПФ по итогам переходной кампании 2017 года.

При этом ускорение роста пенсионных резервов не связано с приходом новых участников — их количество практически не изменилось и составило 6,2 млн человек на конец II квартала 2018 года. Количество застрахованных лиц по ОПС осталось на уровне 37 млн человек.

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