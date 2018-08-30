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Суд обязал администрацию Екатеринбурга оборудовать перекресток Фрунзе — 8 Марта ограждениями
30 август 2018 (13:03)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Cуд обязал администрации Екатеринбурга и Ленинского района оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Фрунзе — 8 Марта ограждениями перильного типа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В соответствии с государственным стандартом на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, пешеходный переход с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м. в каждую сторону должен быть оборудован ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа», ― пояснили в надзорном органе.
В ходе проверки прокуроры обнаружили, что на указанном перекрестке ограждений нет. Выявленный факт в прокуратуре признали незаконным бездействием органов местного самоуправления, которое может привести к ДТП.
Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
«В соответствии с государственным стандартом на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, пешеходный переход с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м. в каждую сторону должен быть оборудован ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа», ― пояснили в надзорном органе.
В ходе проверки прокуроры обнаружили, что на указанном перекрестке ограждений нет. Выявленный факт в прокуратуре признали незаконным бездействием органов местного самоуправления, которое может привести к ДТП.
Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
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