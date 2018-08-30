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Каждый двадцатый соискатель в Свердловской области согласен на работу вахтовым методом

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В 2018 году в Свердловской области работу вахтовым методом рассматривает каждый двадцатый соискатель (5%), говорится в исследовании HeadHunter.



Согласно данным сервиса по подбору персонала, сейчас средняя зарплата в вакансиях с вахтовым методом работы составляет 60 тыс. руб. Кроме того, некоторые работодатели оплачивают и межвахтовый отдых, а также расширенный соцпакет: питание, спецодежду, жилье и оплату транспортных расходов, а в отдельных случаях — даже занятия спортом.



Если в 2013 году в Свердловской области практически не было открытых вахтовых вакансий, то в этом их доля достигла 9,2% от общего количества предложения. В 70% вахтовых вакансий в регионе ищут рабочий персонал, кроме того, востребованы строители, узкие производственные специалисты, водители, ИТ-специалисты и профессионалы в области добычи сырья.



«Изменилось не только количество вакансий, изменилось отношение кандидатов к подобному типу работы. Если раньше вахтовый метод был способом заработать много денег, то сейчас для многих это возможность просто получить работу.



Сегодня зарплаты вахтовых сотрудников даже на Крайнем Севере не слишком отличаются от средних по стране, но могут быть значительно выше зарплат в отдельно взятых регионах. И именно поэтому крупные компании часто набирают людей там, где сложно трудоустроиться», — отмечает Анна Хвостова, директор HeadHunter Урал.

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