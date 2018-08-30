Кризис

Правительство РФ оценило потери от смягчения пенсионной реформы в 3,2 трлн рублей

30 август 2018 (12:17)

Потери бюджета РФ от изменения параметров повышения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет составят 3,2 трлн руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.

«Отказ от увеличения до 63 лет ― и перевод в 60 лет, ― это в деньгах 3,2 трлн руб.», ― сказала она.

По ее словам, повышение пенсионного возраста для женщин вызвало дискуссию при обсуждении реформы с учетом того, что «исторически так сложилось, что женщина в Советском Союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей».

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором предложил правительству смягчить пенсионную реформу, а населению — «отнестись с пониманием» к повышению пенсионного возраста.

По оценке первого заместителя председателя правительства — министра финансов РФ Антона Силуанова, предложенные президентом меры обойдутся бюджету в около 500 млрд руб. в течение шести лет.

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