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В правительстве Свердловской области создана рабочая группа по реализации изменений пенсионной системы
30 август 2018 (10:56)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 августа на заседании правительства объявил о создании рабочей группы для реализации установок президента РФ по изменению пенсионной системы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Контролировать деятельность рабочей группы будет первый вице-губернатор Алексей Орлов.
В Свердловской области проживают 1,35 млн пенсионеров. Почти 400 тыс. человек из них получают различные региональные льготы.
Напомним, что 29 августа президент РФ в своем телеобращении заявил, что пенсионный возраст для женщин необходимо повысить до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Кроме того, необходимо ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей и установить особую льготу для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года. Дополнительно президент предложил разработать пенсионные льготы для различных категорий работников и жителей Севера, а также сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.
Контролировать деятельность рабочей группы будет первый вице-губернатор Алексей Орлов.
В Свердловской области проживают 1,35 млн пенсионеров. Почти 400 тыс. человек из них получают различные региональные льготы.
Напомним, что 29 августа президент РФ в своем телеобращении заявил, что пенсионный возраст для женщин необходимо повысить до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Кроме того, необходимо ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей и установить особую льготу для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года. Дополнительно президент предложил разработать пенсионные льготы для различных категорий работников и жителей Севера, а также сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.
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