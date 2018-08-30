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Более 60% жителей Екатеринбурга готовы ради хорошей работы навсегда покинуть страну

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. 66% жителей Екатеринбурга ответили в опросе, что готовы навсегда переехать в другую страну ради успешного трудоустройства. При этом 6% горожан использовали возможность уехать и уже работают за рубежом. Такие данные получил портал Зарплата.ру на основе опроса 1 тыс. 140 екатеринбуржцев.



Большинство опрошенных — 88% — положительно относятся к трудовой миграции, считая, что нужно использовать возможность уехать. А 12% респондентов уверены, что работать нужно на благо своей страны.



66% жителей Екатеринбурга без сомнений покинули бы страну ради хорошей работы, больше половины из них — люди в возрасте до 40 лет. Что же касается людей старше 40, то 45% из них были бы готовы рискнуть покинуть страну навсегда, но в этом сомневаются.



Опрос также показал, что 87% екатеринбуржцев считают работу весомым поводом сменить страну жительства. А 13% не относят трудовую деятельность к решающим факторам для переезда.



Каждый пятый опрошенный когда-либо имел шанс уехать работать за границу, но 14% из них по разным причинам отказались от этой возможности. 6% жителей уже имеют опыт работы за рубежом, а вот 80% респондентов такая возможность не представлялась никогда.



В ответе на вопрос: «Где, кроме России, вам было бы интересно поработать?» екатеринбуржцы чаще всего указывали такие страны, как Германия, Австралия, Канада и США.



«Трудовая миграция в России наиболее распространена среди IT-специалистов, которые часто уезжают работать в США, Канаду, Германию и Швецию. На втором месте по количеству трудовых мигрантов находится сфера услуг. Ее представители часто выбирают Чехию, Словакию и Польшу, где их работа оценивается в 2-3 раза выше. Российские специалисты из сферы красоты и профессиональные тату-мастера востребованы в Германии. Несмотря на более высокие зарплаты, людям, переезжающим в другую страну ради работы, нужно помнить о трудностях. Таких как особенности налогообложения и формирования заработных плат, а также пенсионного законодательства», — отметил руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков.

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