Кризис

В Челябинской области средний срок автокредита за год увеличился на 2,1%

Во II квартале 2018 года средний срок автокредита в Челябинской области составил 3,97 года, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России показатель составил 3,87 года, что на 3,1% (или почти на 1,5 месяца) превышает прошлогодние значения.



Как отмечают аналитики НБКИ, однако наибольший рост среднего срока автокредита пришелся на категорию граждан моложе 25 лет — на 10% (или почти на 4 месяца), а также на самых «пожилых» заемщиков (старше 65 лет) — на 7,9% (или на 3 месяца). В свою очередь, наименее значительными темпами срок автокредита рос в сегменте заемщиков от 25 до 30 лет — на 2% (или почти на 1 месяц).



При этом самый высокий показатель среднего срока автокредита зафиксирован у возрастной группы от 40 до 49 лет — 3,96 года, а самый низкий — в сегменте заемщиков старше 65 лет — 3,49 года.



«Увеличение срока автокредитования для заемщиков моложе 25 лет делает их ежемесячные расходы на обслуживание автокредита более комфортными. Дело в том, что у данной категории граждан недостаточно накоплений, позволяющих сделать максимально возможный первоначальный взнос на приобретение автомобиля в кредит, что ведет к увеличению тела предоставляемого кредита. Поэтому увеличение срока автокредита значительно облегчает молодому человеку процесс его обслуживания. Кроме того, вовлеченность в автокредитование молодых заемщиков растет и за счет программы «Первый автомобиль». Благодаря льготным условиям кредитования, воспользоваться данной программой смогли молодые граждане, приобретающие авто в первый раз в жизни. При этом в 2018 году срок кредитования по данной программе был увеличен до 5 лет», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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