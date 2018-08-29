Новости дня

За последний месяц вторичное жилье в центре Екатеринбурга подорожало в среднем почти на 2%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. На 27 августа 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 68 тыс. 763 руб. За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 0,4%, сообщает Уральская палата недвижимости.



При этом количество выставляемых на продажу объектов сейчас находится на отметке 8,2 тыс. квартир, что на 1,7% меньше, чем месяц назад. Также на рынке продают около 1,6 тыс. комнат в коммуналках и чуть больше 0,7 тыс. объектов в пригороде (по базе данных УПН). Средние сроки экспозиции стабильно держатся на уровне 4 месяцев.



Среди различных территорий наблюдается преимущественно положительная динамика. Заметно подорожали квартиры в Центре — на 1,9%. На территории третьего пояса средний ценовой показатель вырос на 0,1%, второго пояса — на 0,2%. Объекты первого пояса также поднялись в цене на 0,4%. Отрицательная корректировка отмечена только для вторичного жилья в наиболее отдаленных от Центра районах.



Из различных типов объектов падение средней цены за месяц фиксируется для «брежневок»: на 0,4%. Объекты «улучшенной планировки» прибавили в цене 0,1%, «хрущевки» — 0,4%. «Спецпроекты» стали дороже на 1,1%. Выше на 1,7% стала и средняя цена «полнометражек». Наибольший прирост у «пентагонов»: на 2,1%.



«Общий рост цен по городу не гарантирует повышение спроса и цен на конкретную квартиру. Рынок жилья стал более разнообразным и насыщенным. В этих условиях появляются группы квартир, которые теряют привлекательность и перестают интересовать покупателей. Для того, чтобы сохранить интерес к таким проектам собственники продолжают снижать цены», — поясняют аналитики УПН.



По объектам различных размеров в последнее время отмечается ценовой рост. Лидерами по темпам роста оказались многокомнатные объекты. Они поднялись в цене на 1,1%. Однокомнатные квартиры стали дороже на 0,5%, «двушки» — на 0,4%. Трехкомнатные объекты остались на прежнем ценовом уровне. По объектам в пригороде наблюдается рост цен за месяц на 1,4%. Обратную динамику показали комнаты в коммунальных квартирах, которые стали дешевле на 1,1%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: