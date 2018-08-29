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Жителя Камышлова оштрафовали на 500 тыс. рублей за перевозку контрафактного алкоголя стоимостью 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Суд оштрафовал жителя Камышлова Дмитрия Возисова на 500 тыс. руб. за перевозку немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, с июля по ноябрь 2015 года мужчина нелегально — без регистрации ИП или юридического лиц, получения лицензии, уплаты акцизов — закупал в Казахстане алкогольную продукцию, чтобы продавать в России. Для этого он арендовал гаражные боксы в сухом Логу, куда планировал завести алкогольную продукцию.



Вечером 10 ноября 2015 года его автомобиль остановили полицейские на дороге в Камышлов. В ходе осмотра они обнаружили, что алкоголь не имеет акцизных марок. При этом общая стоимость изъятой продукции превышала 2,1 млн руб.



Мужчина признан виновным по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере».



Сам подсудимый также признал свою вину. В результате суд оштрафовал его на 500 тыс. руб. и постановил уничтожить контрафактный алкоголь. Приговор в законную силу не вступил.

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