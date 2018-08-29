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Жителя Камышлова оштрафовали на 500 тыс. рублей за перевозку контрафактного алкоголя стоимостью 2,1 млн рублей
29 август 2018 (16:32)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Суд оштрафовал жителя Камышлова Дмитрия Возисова на 500 тыс. руб. за перевозку немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, с июля по ноябрь 2015 года мужчина нелегально — без регистрации ИП или юридического лиц, получения лицензии, уплаты акцизов — закупал в Казахстане алкогольную продукцию, чтобы продавать в России. Для этого он арендовал гаражные боксы в сухом Логу, куда планировал завести алкогольную продукцию.
Вечером 10 ноября 2015 года его автомобиль остановили полицейские на дороге в Камышлов. В ходе осмотра они обнаружили, что алкоголь не имеет акцизных марок. При этом общая стоимость изъятой продукции превышала 2,1 млн руб.
Мужчина признан виновным по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере».
Сам подсудимый также признал свою вину. В результате суд оштрафовал его на 500 тыс. руб. и постановил уничтожить контрафактный алкоголь. Приговор в законную силу не вступил.
По данным надзорного ведомства, с июля по ноябрь 2015 года мужчина нелегально — без регистрации ИП или юридического лиц, получения лицензии, уплаты акцизов — закупал в Казахстане алкогольную продукцию, чтобы продавать в России. Для этого он арендовал гаражные боксы в сухом Логу, куда планировал завести алкогольную продукцию.
Вечером 10 ноября 2015 года его автомобиль остановили полицейские на дороге в Камышлов. В ходе осмотра они обнаружили, что алкоголь не имеет акцизных марок. При этом общая стоимость изъятой продукции превышала 2,1 млн руб.
Мужчина признан виновным по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере».
Сам подсудимый также признал свою вину. В результате суд оштрафовал его на 500 тыс. руб. и постановил уничтожить контрафактный алкоголь. Приговор в законную силу не вступил.
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