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ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК выбрали лучших молодых руководителей
29 август 2018 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Предприятия ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подвели итоги конкурса на лучших молодых руководителей, в котором участвовали более 240 сотрудников.
Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, конкурс стартовал в начале лета. Участники проходили интервью у экспертов, показывали, как умеют работать с числовой и вербальной информацией, решали производственные задачи, участвовали в командной игре. Этапы проходили на ЕВРАЗ КГОКе и ЕВРАЗ НТМК параллельно. В финале встретились 19 представителей дивизиона «Урал», эксперты оценили их деловые и лидерские навыки.
Лучшим молодым руководителем ЕВРАЗ НТМК стал начальник смены кислородно-компрессорного цеха Павел Вдовин, второе место занял мастер производственного участка колесобандажного цеха Дмитрий Плесовских, третье — слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования и печей Павел Айдаков.
«Павел Вдовин работает на комбинате с июля 2010 года. В кислородно-компрессорный цех он пришел на должность слесаря. В конкурсе среди молодых руководителей принимал участие в третий раз», ― рассказали в пресс-службе холдинга.
На ЕВРАЗ КГОКе победителем конкурса стал инженер-технолог цеха дробления Павел Долгих, второе место у мастера цеха ремонта подвижного состава УГЖДТ Сергея Кальсина, третье — ведущий инженер отдела горных работ рудоуправления Вячеслав Мартынов.
«Победитель Павел Долгих работает на ЕВРАЗ КГОКе шесть лет. Он постоянный участник различных конкурсов. В этом году получил звание «Лучший молодой профессионал России». Павел начинал карьеру с дробильщика цеха, после конкурса стал исполнять обязанности начальника участка цеха», ― прокомментировали в пресс-службе.
Финалистов конкурса поздравил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и вручил им дипломы и подарки. Все молодые руководители получили рекомендации по совершенствованию своих управленческих навыков.
Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, конкурс стартовал в начале лета. Участники проходили интервью у экспертов, показывали, как умеют работать с числовой и вербальной информацией, решали производственные задачи, участвовали в командной игре. Этапы проходили на ЕВРАЗ КГОКе и ЕВРАЗ НТМК параллельно. В финале встретились 19 представителей дивизиона «Урал», эксперты оценили их деловые и лидерские навыки.
Лучшим молодым руководителем ЕВРАЗ НТМК стал начальник смены кислородно-компрессорного цеха Павел Вдовин, второе место занял мастер производственного участка колесобандажного цеха Дмитрий Плесовских, третье — слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования и печей Павел Айдаков.
«Павел Вдовин работает на комбинате с июля 2010 года. В кислородно-компрессорный цех он пришел на должность слесаря. В конкурсе среди молодых руководителей принимал участие в третий раз», ― рассказали в пресс-службе холдинга.
На ЕВРАЗ КГОКе победителем конкурса стал инженер-технолог цеха дробления Павел Долгих, второе место у мастера цеха ремонта подвижного состава УГЖДТ Сергея Кальсина, третье — ведущий инженер отдела горных работ рудоуправления Вячеслав Мартынов.
«Победитель Павел Долгих работает на ЕВРАЗ КГОКе шесть лет. Он постоянный участник различных конкурсов. В этом году получил звание «Лучший молодой профессионал России». Павел начинал карьеру с дробильщика цеха, после конкурса стал исполнять обязанности начальника участка цеха», ― прокомментировали в пресс-службе.
Финалистов конкурса поздравил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и вручил им дипломы и подарки. Все молодые руководители получили рекомендации по совершенствованию своих управленческих навыков.
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