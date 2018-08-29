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Официальный курс доллара США вырос на 75 коп., евро — на 79 коп.

УрБК, Москва, 29.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 75,4 коп., до 68,14 руб., евро — на 79,94 коп., до 79,55 руб.

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