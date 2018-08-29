Президент РФ озвучил свои предложения по пенсионной реформе

Кадр из трансляции телеобращения президента РФ Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсионный возраст для женщин необходимо повысить до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Кроме того, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей и установить особую льготу для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года.«Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — приводятся слова Владимира Путина на сайте kremlin.ru.«Необходимо предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — отметил Владимир Путин.«Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше», — предложил Владимир Путин.«Поручаю правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно, и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тыс. 900 руб., как сейчас, до 11 тыс. 280 руб. с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год», — подчеркнул Владимир Путин.«При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», — предложил Владимир Путин.«У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа. Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», — предложил Владимир Путин.«Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок», — предложил Владимир Путин.