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ФСК ЕЭС установила новые трансформаторы тока на подстанции 220 кВ «Мираж» в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. ФСК ЕЭС установила новые трансформаторы тока на подстанции 220 кВ «Мираж» в ХМАО. Об этом сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



«Новое оборудование повысит точность учета электроэнергии и увеличит надежность электроснабжения потребителей, в том числе предприятий «Роснефти». Всего установлено 27 элегазовых трансформаторов тока», — говорится в сообщении.



В рамках реконструкции на подстанции монтируют новую аккумуляторную батарею и щит постоянного тока, что повысит надежность системы оперативного постоянного тока, служащей для питания вторичных устройств. До конца года инвестиции в модернизацию объекта превысят 33 млн руб.



Дополнительно проведен ремонт линии электропередачи, соединяющей подстанцию с Нижневартовской ГРЭС. Установлены новые изоляторы и гасители вибраций, усилен грозозащитный трос, выполнен ремонт 18 разъединителей 220 кВ, расчищены 43,5 га трассы ЛЭП.



Подстанция 220 кВ «Мираж» расположена в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Введена в работу в 1988 году. Мощность объекта составляет 250 МВА.

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