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Средний срок автокредита в Свердловской области за год вырос на 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Во II квартале 2018 года средний срок автокредита в Свердловской области составил 4 года, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 1,9%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России показатель составил 3,87 года, что на 3,1% (или почти на 1,5 месяца) превышает прошлогодние значения.



Как отмечают аналитики НБКИ, средний срок автокредита во II квартале 2018 года вырос во всех возрастных сегментах заемщиков. Однако наибольший рост пришелся на категорию граждан моложе 25 лет — на 10% (или почти на 4 месяца), а также на самых «пожилых» заемщиков (старше 65 лет) — на 7,9% (или на 3 месяца). В свою очередь, наименее значительными темпами срок автокредита рос в сегменте заемщиков от 25 до 30 лет — на 2% (или почти на 1 месяц).



При этом самый высокий показатель среднего срока автокредита зафиксирован у возрастной группы от 40 до 49 лет — 3,96 года, а самый низкий — в сегменте заемщиков старше 65 лет — 3,49 года.



«Увеличение срока автокредитования для заемщиков моложе 25 лет делает их ежемесячные расходы на обслуживание автокредита более комфортными. Дело в том, что у данной категории граждан недостаточно накоплений, позволяющих сделать максимально возможный первоначальный взнос на приобретение автомобиля в кредит, что ведет к увеличению тела предоставляемого кредита. Поэтому увеличение срока автокредита значительно облегчает молодому человеку процесс его обслуживания. Кроме того, вовлеченность в автокредитование молодых заемщиков растет и за счет программы «Первый автомобиль». Благодаря льготным условиям кредитования воспользоваться данной программой смогли молодые граждане, приобретающие авто в первый раз в жизни. При этом в 2018 году срок кредитования по данной программе был увеличен до 5 лет», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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