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Купить квартиру в Подмосковье? Или в Москве?
29 август 2018 (13:53)
Купить квартиру в Подмосковье? Или в Москве?
Давайте попробуем понять, какими соображениями руководствуются покупатели недвижимости, отдавая предпочтение столице или области. Одним из мощных мотивов обычно считают расположение жилья относительно места работы, реже — учебы, а также проживания, например, родственников, чаще всего это пожилые родители. Бытует мнение, что москвичи предпочитают приобретать жилье в мегаполисе, но это не совсем так. Статистика свидетельствует о том, что с каждым годом интерес жителей столицы к пригородной недвижимости возрастает. Впрочем, квартиры в Подмосковье охотно покупают и проживающие в нем, и представители различных регионов нашей страны. Мотивация такого выбора не менее сильная — привлекательная цена вопроса.
Услуга купить квартиру в Подмосковье — просто нарасхват
Сотрудники столичных агентств недвижимости констатируют: покупательский интерес к подмосковной недвижимости в кризисный период не только не ослабевает, но и, напротив, становится все более выраженным. Как следствие, услуга по сопровождению таких сделок пользуется большой популярностью. Причем если прежде самыми востребованными были квартиры в ближнем, даже ближайшем Подмосковье — практически сразу за МКАДом, то сейчас спросом пользуются и объекты, расположенные на большем удалении. Причины, в общем, лежат на поверхности. Не секрет, что цены на квартиры в Подмосковье пока не дотянулись до столичного уровня, и чем больше расстояние до Первопрестольной, тем значительнее будет экономия на покупке. Характерно, что в корне изменилось отношение покупателей к расположенным в области объектам. Что греха таить, раньше многие считали, что покупка квартиры в Подмосковье возможно только как крайняя мера, когда на что-то более стоящее не хватает средств. А в настоящее время жилье в пригороде приобретается вполне осознанно, более того, такой выбор является вполне объективным.
Большие плюсы и маленькие минусы квартиры в Подмосковье
Сейчас уже кажется невероятным, что в относительно недалеком прошлом жители практически всех подмосковных городов были вынуждены за любыми мало-мальски значительными покупками, в числе которых входили и продукты, отправляться в столицу. Сфера обслуживания и в Москве оставляла желать лучшего, а за ее пределами тем более. Жилищный фонд в основном был устаревшим, и не удивительно, что при таких условиях желающих добровольно переселиться за МКАД находилось немного. С тех пор много воды утекло, ситуация кардинально переменилась. Нового жилья в Подмосковье возводится предостаточно, инфраструктура не отстает от столичной. Кроме того, здесь можно найти то, что в Москве в явном дефиците — множество природных объектов, не только радующих глаз, но и способствующих поддержанию хорошей экологической обстановки. Что касается непосредственно качества жилья, то оно даже способно дать фору расположенному в мегаполисе, а значительная разница в цене является веским аргументом в пользу выбора квартиры в Подмосковье.
Выражаем признательность экспертам компании ИНКОМ-Недвижимость за информационную поддержку.
Давайте попробуем понять, какими соображениями руководствуются покупатели недвижимости, отдавая предпочтение столице или области. Одним из мощных мотивов обычно считают расположение жилья относительно места работы, реже — учебы, а также проживания, например, родственников, чаще всего это пожилые родители. Бытует мнение, что москвичи предпочитают приобретать жилье в мегаполисе, но это не совсем так. Статистика свидетельствует о том, что с каждым годом интерес жителей столицы к пригородной недвижимости возрастает. Впрочем, квартиры в Подмосковье охотно покупают и проживающие в нем, и представители различных регионов нашей страны. Мотивация такого выбора не менее сильная — привлекательная цена вопроса.
Услуга купить квартиру в Подмосковье — просто нарасхват
Сотрудники столичных агентств недвижимости констатируют: покупательский интерес к подмосковной недвижимости в кризисный период не только не ослабевает, но и, напротив, становится все более выраженным. Как следствие, услуга по сопровождению таких сделок пользуется большой популярностью. Причем если прежде самыми востребованными были квартиры в ближнем, даже ближайшем Подмосковье — практически сразу за МКАДом, то сейчас спросом пользуются и объекты, расположенные на большем удалении. Причины, в общем, лежат на поверхности. Не секрет, что цены на квартиры в Подмосковье пока не дотянулись до столичного уровня, и чем больше расстояние до Первопрестольной, тем значительнее будет экономия на покупке. Характерно, что в корне изменилось отношение покупателей к расположенным в области объектам. Что греха таить, раньше многие считали, что покупка квартиры в Подмосковье возможно только как крайняя мера, когда на что-то более стоящее не хватает средств. А в настоящее время жилье в пригороде приобретается вполне осознанно, более того, такой выбор является вполне объективным.
Большие плюсы и маленькие минусы квартиры в Подмосковье
Сейчас уже кажется невероятным, что в относительно недалеком прошлом жители практически всех подмосковных городов были вынуждены за любыми мало-мальски значительными покупками, в числе которых входили и продукты, отправляться в столицу. Сфера обслуживания и в Москве оставляла желать лучшего, а за ее пределами тем более. Жилищный фонд в основном был устаревшим, и не удивительно, что при таких условиях желающих добровольно переселиться за МКАД находилось немного. С тех пор много воды утекло, ситуация кардинально переменилась. Нового жилья в Подмосковье возводится предостаточно, инфраструктура не отстает от столичной. Кроме того, здесь можно найти то, что в Москве в явном дефиците — множество природных объектов, не только радующих глаз, но и способствующих поддержанию хорошей экологической обстановки. Что касается непосредственно качества жилья, то оно даже способно дать фору расположенному в мегаполисе, а значительная разница в цене является веским аргументом в пользу выбора квартиры в Подмосковье.
Выражаем признательность экспертам компании ИНКОМ-Недвижимость за информационную поддержку.
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