Статьи
Обращение к пенсионному собранию
29 август 2018 (13:37)
Сегодня, 29 августа 2018 года, президент РФ Владимир Путин сделает заявление по телевидению по поводу инициированной в стране правительством пенсионной реформы. Законопроект о повышении пенсионного возраста кабмин внес в Госдуму в середине июня, он уже принят в первом чтении. Инициатива вызвала волну недовольства у населения, которая в том числе выразилась и в рекордных падениях рейтингов представителей действующей власти. На фоне этого некоторые граждане ожидают от главы государства призыва к правительству отказаться от повышения пенсионного возраста, однако аналитики не ждут радикального смягчения реформы.
16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Документ предполагает, что пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Изначально необходимость реформы обосновали растущим дефицитом Пенсионного фонда России: с каждым годом доля трудоспособного населения сокращается, а пенсионеров — растет. В 2018 году трансферт ПФР из федерального бюджета составит около 3,28 трлн руб., это 40% от всех доходов фонда и свыше 20% доходов федерального бюджета. С учетом бюджетных трансфертов дефицит ПФР в 2018 году достигнет 265,5 млрд руб.
Без повышения пенсионного возраста зависимость ПФР от трансфертов из бюджета с каждым годом будет лишь усиливаться, а дефицит — расти, уверяют сторонники реформы. По словам первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам ГД РФ Ирины Гусевой, цель инициативы в том числе в том, чтобы бюджет Пенсионного фонда РФ стал самодостаточным и не требовал трансфертов из федерального бюджета.
Однако в реальности экономическая выгода для бюджета от повышения пенсионного возраста будет практически нивелирована ускоренной индексацией пенсий на 8%, обещанной министром финансов Антоном Силуановым через несколько дней после внесения законопроекта в ответ на резкую критику реформы населением. По его словам, в 2019 году стоит задача увеличить ежемесячную пенсию в среднем на 1 тыс. руб.
На увеличение пенсий текущих пенсионеров уйдет большая часть средств, сэкономленных ПФР в результате реформы. По подсчетам экономистов «Альфа-банка», в результате чистый экономический эффект от повышения пенсионного возраста составит около 100 млрд руб. к 2024 году при ускоренной индексации и 800 млрд руб. в год при текущей.
По данным исследовательского холдинга «Ромир», подавляющее большинство россиян — 91,5% — считают неубедительными аргументы, которые используют для объяснения необходимости изменений в пенсионной системе. Обсуждение непопулярной меры привело к рекордному падению рейтингов Владимира Путина, Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия». Если в течение лета президент РФ не обращал внимания на одну из самых обсуждаемых гражданами инициативу последних лет, то теперь намерен обратиться к населению страны по федеральному телеканалу.
На фоне этого некоторые россияне ожидают, что в своем выступлении Владимир Путин объявит о радикальном смягчении планируемой реформы или вовсе поручит правительству найти другие способы справиться с дефицитом ПФР и его зависимостью от бюджета. В том числе граждане аргументируют свое мнение тем, что за громкими обсуждениям повышения пенсионного возраста правительству удалось практически незаметно добиться других существенных изменений — повысить НДС и акцизы.
Как бы Владимиру Путину ни хотелось порадовать россиян отменой повышения пенсионного возраста, скорее всего, он ограничится незначительными правками, считает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
«Президент, конечно, хочет выглядеть хорошо в глазах сограждан, и если не всей реформе дать «откат», то хотя бы половине — растянуть срок по возрасту, что-нибудь еще добавить. Он любит выглядеть благодетелем на фоне «очень плохого» правительства. Но учитывая состояние экономики, в этом случае у него маневр не такой уж и большой: запланированных инфраструктурных проектов много, а денег на них нет. Поэтому экономия на пенсионерах — это хороший предлог. Наверное, все обойдется косметическими правками, например, сохранением малозначительных льгот отдельным категориям пенсионеров. Но стратегически, думаю, ничего не изменится», ― прокомментировал он.
Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев, наоборот, считает, что экономическая ситуация в этом году вполне позволяет отложить вопрос с повышением пенсионного возраста. С начала 2018 года рублевая цена нефти выросла на 33%, до рекордных 5,1 тыс. руб. в пятницу, 24 августа.
По его словам, в результате уникальной ситуации — дорогая нефть и дешевый рубль — федеральный бюджет 2018 года окажется профицитным. Изначально бюджет предполагал дефицит в 1,3% ВВП, но летними поправками был изменен на профицит в 0,5% ВВП. При цене нефти примерно в 70 долл. США и курсе 66-67 руб. за доллар США до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров.
Аналитики «Альпари» отмечают, что отсюда следуют не слишком утешительные для российских монетарных властей выводы.
«Первое: острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет. Данную тему однозначно можно отложить на несколько лет. Российские либералы приводят в основном демографические аргументы, сравнивая российскую ситуацию с другими странами с аналогичной демографической ситуацией. Однако Россия выгодно отличается от данных стран, так как имеет серьезные доходы от экспорта сырья, то есть природную ренту, которая вполне может позволить россиянам уходить на пенсию раньше, чем в других странах. Второе: дополнительные доходы бюджета следовало бы направить не на покупку долларов США, а на социальные выплаты. Это бы не только смягчило проблему бедности, но и поддержало экономический рост за счет внутреннего спроса», — полагает А. Разуваев.
Таким образом, с точки зрения экономистов пенсионная реформа оказывается малоэффективной и при текущей ситуации, и в долгосрочной перспективе. Однако готовность смириться с падением рейтингов показывает серьезность инициаторов повышения пенсионного возраста и то, что она не являлась ширмой для других непопулярных мер. Поэтому, с высокой долей вероятности, законопроект примут и во втором, и в третьем чтении уже до конца года, а обращение президента призвано лишь успокоить россиян.
16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Документ предполагает, что пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Изначально необходимость реформы обосновали растущим дефицитом Пенсионного фонда России: с каждым годом доля трудоспособного населения сокращается, а пенсионеров — растет. В 2018 году трансферт ПФР из федерального бюджета составит около 3,28 трлн руб., это 40% от всех доходов фонда и свыше 20% доходов федерального бюджета. С учетом бюджетных трансфертов дефицит ПФР в 2018 году достигнет 265,5 млрд руб.
Без повышения пенсионного возраста зависимость ПФР от трансфертов из бюджета с каждым годом будет лишь усиливаться, а дефицит — расти, уверяют сторонники реформы. По словам первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам ГД РФ Ирины Гусевой, цель инициативы в том числе в том, чтобы бюджет Пенсионного фонда РФ стал самодостаточным и не требовал трансфертов из федерального бюджета.
Однако в реальности экономическая выгода для бюджета от повышения пенсионного возраста будет практически нивелирована ускоренной индексацией пенсий на 8%, обещанной министром финансов Антоном Силуановым через несколько дней после внесения законопроекта в ответ на резкую критику реформы населением. По его словам, в 2019 году стоит задача увеличить ежемесячную пенсию в среднем на 1 тыс. руб.
На увеличение пенсий текущих пенсионеров уйдет большая часть средств, сэкономленных ПФР в результате реформы. По подсчетам экономистов «Альфа-банка», в результате чистый экономический эффект от повышения пенсионного возраста составит около 100 млрд руб. к 2024 году при ускоренной индексации и 800 млрд руб. в год при текущей.
По данным исследовательского холдинга «Ромир», подавляющее большинство россиян — 91,5% — считают неубедительными аргументы, которые используют для объяснения необходимости изменений в пенсионной системе. Обсуждение непопулярной меры привело к рекордному падению рейтингов Владимира Путина, Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия». Если в течение лета президент РФ не обращал внимания на одну из самых обсуждаемых гражданами инициативу последних лет, то теперь намерен обратиться к населению страны по федеральному телеканалу.
На фоне этого некоторые россияне ожидают, что в своем выступлении Владимир Путин объявит о радикальном смягчении планируемой реформы или вовсе поручит правительству найти другие способы справиться с дефицитом ПФР и его зависимостью от бюджета. В том числе граждане аргументируют свое мнение тем, что за громкими обсуждениям повышения пенсионного возраста правительству удалось практически незаметно добиться других существенных изменений — повысить НДС и акцизы.
Как бы Владимиру Путину ни хотелось порадовать россиян отменой повышения пенсионного возраста, скорее всего, он ограничится незначительными правками, считает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.
«Президент, конечно, хочет выглядеть хорошо в глазах сограждан, и если не всей реформе дать «откат», то хотя бы половине — растянуть срок по возрасту, что-нибудь еще добавить. Он любит выглядеть благодетелем на фоне «очень плохого» правительства. Но учитывая состояние экономики, в этом случае у него маневр не такой уж и большой: запланированных инфраструктурных проектов много, а денег на них нет. Поэтому экономия на пенсионерах — это хороший предлог. Наверное, все обойдется косметическими правками, например, сохранением малозначительных льгот отдельным категориям пенсионеров. Но стратегически, думаю, ничего не изменится», ― прокомментировал он.
Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев, наоборот, считает, что экономическая ситуация в этом году вполне позволяет отложить вопрос с повышением пенсионного возраста. С начала 2018 года рублевая цена нефти выросла на 33%, до рекордных 5,1 тыс. руб. в пятницу, 24 августа.
По его словам, в результате уникальной ситуации — дорогая нефть и дешевый рубль — федеральный бюджет 2018 года окажется профицитным. Изначально бюджет предполагал дефицит в 1,3% ВВП, но летними поправками был изменен на профицит в 0,5% ВВП. При цене нефти примерно в 70 долл. США и курсе 66-67 руб. за доллар США до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров.
Аналитики «Альпари» отмечают, что отсюда следуют не слишком утешительные для российских монетарных властей выводы.
«Первое: острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет. Данную тему однозначно можно отложить на несколько лет. Российские либералы приводят в основном демографические аргументы, сравнивая российскую ситуацию с другими странами с аналогичной демографической ситуацией. Однако Россия выгодно отличается от данных стран, так как имеет серьезные доходы от экспорта сырья, то есть природную ренту, которая вполне может позволить россиянам уходить на пенсию раньше, чем в других странах. Второе: дополнительные доходы бюджета следовало бы направить не на покупку долларов США, а на социальные выплаты. Это бы не только смягчило проблему бедности, но и поддержало экономический рост за счет внутреннего спроса», — полагает А. Разуваев.
Таким образом, с точки зрения экономистов пенсионная реформа оказывается малоэффективной и при текущей ситуации, и в долгосрочной перспективе. Однако готовность смириться с падением рейтингов показывает серьезность инициаторов повышения пенсионного возраста и то, что она не являлась ширмой для других непопулярных мер. Поэтому, с высокой долей вероятности, законопроект примут и во втором, и в третьем чтении уже до конца года, а обращение президента призвано лишь успокоить россиян.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Альпари»: У властей нет необходимости в пенсионной реформе из-за высокой стоимости нефти
- Минтруд не будет смягчать пенсионную реформу для женщин
- Минтруд не будет смягчать пенсионную реформу для женщин
- Правительство РФ сегодня обсудит законопроект о повышении пенсионного возраста
- Правительство РФ сегодня обсудит законопроект о повышении пенсионного возраста