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Курс доллара США поднялся выше 68 рублей

УрБК, Москва, 29.08.2018. Впервые с 23 августа курс доллара США поднялся выше 68 руб. На открытии торгов на Московской бирже доллар США вырос на 24 коп., до 68,11 руб., евро — на 20 коп., до 79,55 руб.



Рубль начал дешеветь 27 августа 2018 года на фоне вступивших в силу антироссийских санкций США. Ограничительные меры ввели в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Санкции включают запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Через несколько месяцев Вашингтон может ввести второй пакет санкций, если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия. Эти санкции предполагают снижение уровня дипотношений и ограничение экспорта и импорта.

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