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Назначен новый прокурор Челябинской области
29 август 2018 (12:21)
УрБК, Челябинск, 29.08.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Лопина прокурором Челябинской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С 8 июня 2015 года эту должность занимал Александр Кондратьев.
Виталий Лопин начал карьеру с 1993 года на должности старшего следователя прокуратуры Металлургического района города Челябинска. С 2008 года он перешел на пост заместителя прокурора региона, с 2017 года — первый заместитель прокурора Челябинской области.
С 8 июня 2015 года эту должность занимал Александр Кондратьев.
Виталий Лопин начал карьеру с 1993 года на должности старшего следователя прокуратуры Металлургического района города Челябинска. С 2008 года он перешел на пост заместителя прокурора региона, с 2017 года — первый заместитель прокурора Челябинской области.
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