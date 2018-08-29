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«Уральские авиалинии» подготовили спецпредложение на вылеты до конца марта
29 август 2018 (11:34)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подготовила специальное предложение: только до 5 сентября включительно можно приобрести авиабилеты по цене от 1 тыс. 827 руб. в одну сторону на вылеты с 21 сентября 2018 года по 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В акции участвуют следующие направления: Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Москва — от 1 тыс. 827 руб.; Москва — Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону — Москва — от 2 тыс. 495 руб.; Москва (Домодедово) — Екатеринбург, Екатеринбург — Москва (Домодедово) — от 3 тыс. 401 руб.; Москва (Шереметьево) — Екатеринбург, Екатеринбург — Москва (Шереметьево) — от 3 тыс. 470 руб.; Москва — Челябинск, Челябинск — Москва — от 3 тыс. 713 руб.; Москва — Томск, Томск — Москва — от 3 тыс. 816 руб.; Москва — Новосибирск, Новосибирск — Москва — от 4 тыс. 315 руб.; Москва — Омск, Омск — Москва — от 5 тыс. 107 руб.; Москва — Иркутск, Иркутск — Москва — от 6 тыс. 578 руб.; Москва — Барнаул, Барнаул — Москва — от 6 тыс. 816 руб.; Москва — Ларнака — Москва — от 6 тыс. 517 руб.; Ларнака — Москва — Ларнака — от 6 тыс. 517 руб.; Москва — Ларнака — от 2 тыс. 863 руб., Ларнака — Москва — от 4 тыс. 642 руб.; Москва — Барселона — Москва — от 8 тыс. 935 руб.; Барселона — Москва — Барселона — от 8 тыс. 935 руб.; Екатеринбург — Рим — Екатеринбург — от 22 тыс. 596 руб.; Рим — Екатеринбург — Рим — от 22 тыс. 596 руб.; Самара — Ереван — от 9 тыс. 335 руб.
Приобрести авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
В акции участвуют следующие направления: Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Москва — от 1 тыс. 827 руб.; Москва — Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону — Москва — от 2 тыс. 495 руб.; Москва (Домодедово) — Екатеринбург, Екатеринбург — Москва (Домодедово) — от 3 тыс. 401 руб.; Москва (Шереметьево) — Екатеринбург, Екатеринбург — Москва (Шереметьево) — от 3 тыс. 470 руб.; Москва — Челябинск, Челябинск — Москва — от 3 тыс. 713 руб.; Москва — Томск, Томск — Москва — от 3 тыс. 816 руб.; Москва — Новосибирск, Новосибирск — Москва — от 4 тыс. 315 руб.; Москва — Омск, Омск — Москва — от 5 тыс. 107 руб.; Москва — Иркутск, Иркутск — Москва — от 6 тыс. 578 руб.; Москва — Барнаул, Барнаул — Москва — от 6 тыс. 816 руб.; Москва — Ларнака — Москва — от 6 тыс. 517 руб.; Ларнака — Москва — Ларнака — от 6 тыс. 517 руб.; Москва — Ларнака — от 2 тыс. 863 руб., Ларнака — Москва — от 4 тыс. 642 руб.; Москва — Барселона — Москва — от 8 тыс. 935 руб.; Барселона — Москва — Барселона — от 8 тыс. 935 руб.; Екатеринбург — Рим — Екатеринбург — от 22 тыс. 596 руб.; Рим — Екатеринбург — Рим — от 22 тыс. 596 руб.; Самара — Ереван — от 9 тыс. 335 руб.
Приобрести авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
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