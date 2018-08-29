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В Нижнем Тагиле РЖД оштрафовали за вокзалы без пандусов
29 август 2018 (10:45)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. ОАО «РЖД» оштрафовали на 20 тыс. руб. за то, что здания железнодорожных вокзалов станций Нижний Тагил и Верх-Нейвинск не в полном объеме оборудованы пандусами. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Отсутствие пандусов нарушает требования закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В связи с этим прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» административное дело по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».
По результатам рассмотрения дела предприятию назначен штраф. Кроме того, прокурор внес представление в Свердловскую региональную дирекцию железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» с требованием устранить нарушения. Сейчас пандусы оборудованы.
Отсутствие пандусов нарушает требования закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В связи с этим прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» административное дело по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».
По результатам рассмотрения дела предприятию назначен штраф. Кроме того, прокурор внес представление в Свердловскую региональную дирекцию железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» с требованием устранить нарушения. Сейчас пандусы оборудованы.
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