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В Нижнем Тагиле РЖД оштрафовали за вокзалы без пандусов

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. ОАО «РЖД» оштрафовали на 20 тыс. руб. за то, что здания железнодорожных вокзалов станций Нижний Тагил и Верх-Нейвинск не в полном объеме оборудованы пандусами. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Отсутствие пандусов нарушает требования закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В связи с этим прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» административное дело по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».



По результатам рассмотрения дела предприятию назначен штраф. Кроме того, прокурор внес представление в Свердловскую региональную дирекцию железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» с требованием устранить нарушения. Сейчас пандусы оборудованы.

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