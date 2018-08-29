Новости дня

Закупочные цены на цветы в преддверии начала учебного года показали рост в пределах 30%

УрБК, Москва, 29.08.2018. Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года в пределах 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиеву.



«Тенденцию роста цен на цветы в праздники мы наблюдаем всегда. Что касается закупочной стоимости, то если сравнить цены относительно прошлого года на аналогичный период, мы уже видим повышение закупочной цены на цветы от 5% до 30%. Например, на актуальную голубую гвоздику цена выросла на 14%, дельфиниум — на 30%, хризантемы выросли на 11%, розы — на 6%», — отметила Г. Низамиева.



По ее словам, средняя стоимость букета на 1 сентября в Москве и по области в этом году составит примерно 1,1-1,5 тыс. руб. В регионах небольшой букет будет стоить от 900 руб. до 1 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: