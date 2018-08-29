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Руководителем Уральского СУ на транспорте СК России назначен Петр Решетников

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Петра Решетникова на должность главы Уральского следственного управления на транспорте СК России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



До своего назначения П. Решетников являлся руководителем СУ СК России по Хабаровскому краю. До кадровых перестановок и.о. начальника Уральского СУ на транспорте СК России с 2015 года являлся Роман Кашин.



Петр Решетников начинал карьеру в прокуратуре Шалинского района Свердловской области. Затем его перевели в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга. С 2010 года он продолжил службу в СУ СК при прокуратуре РФ по Дальневосточному федеральному округу. С 2014 года — начальник СУ СК России по Хабаровскому краю.

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