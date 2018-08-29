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Bank of America понизил прогноз по рублю на II полугодие 2018 года

УрБК, Москва, 29.08.2018. Bank of America Merrill Lynch (BofAML) понизил прогноз по российской валюте на III и IV кварталы 2018 года — с 60 до 65 руб. за долл. США, пишет «Коммерсантъ».



Согласно обзору экономиста банка Владимира Осаковского, решение связано с давлением перед промежуточными выборами в США, избыточным отложенным спросом на иностранную валюту со стороны Центробанка и Минфина. Негативное влияние может привести к сокращению вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ), считает аналитик.



Ранее рейтинговое агентство Moody’s спрогнозировало, что новые санкции окажут незначительное влияние на российскую экономику. Санкции США, введенные в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вступили в силу 27 августа.

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