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Группа ЧТПЗ заключила долгосрочный контракт с Globaltrans

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Группа ЧТПЗ заключила пятилетний сервисный контракт с Группой Globaltrans. Документ подписали генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков и генеральный директор Группы Globaltrans Валерий Шпаков.



В соответствии с достигнутыми договоренностями, перевозку трубной продукции будет осуществлять «Новая перевозочная компания» (входит в Группу Globaltrans). Благодаря контракту доля перевозок Globaltrans в структуре перевозок Группы ЧТПЗ увеличится с 30% до 70%. Контракт предусматривает рыночное ценообразование с возможностью ежеквартального пересмотра, отмечают в пресс-службе Группы ЧТПЗ.



«Заключение сервисного контракта с одним из крупнейших железнодорожных операторов России позволит сократить транспортные издержки. Мы ожидаем положительного результата от долгосрочного контракта с Globaltrans уже в ближайшее время», — отметил Борис Коваленков.



По словам Валерия Шпакова, заключение контракта является результатом плодотворного сотрудничества и многолетней упорной работы.



«Данный контракт предусматривает значительное увеличение объемов перевозимых грузов и расширяет существующую базу высококлассных клиентов, с которыми мы сотрудничаем на долгосрочной основе», — подчеркнул Валерий Шпаков.

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