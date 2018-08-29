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Группа ЧТПЗ заключила долгосрочный контракт с Globaltrans
29 август 2018 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Группа ЧТПЗ заключила пятилетний сервисный контракт с Группой Globaltrans. Документ подписали генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков и генеральный директор Группы Globaltrans Валерий Шпаков.
В соответствии с достигнутыми договоренностями, перевозку трубной продукции будет осуществлять «Новая перевозочная компания» (входит в Группу Globaltrans). Благодаря контракту доля перевозок Globaltrans в структуре перевозок Группы ЧТПЗ увеличится с 30% до 70%. Контракт предусматривает рыночное ценообразование с возможностью ежеквартального пересмотра, отмечают в пресс-службе Группы ЧТПЗ.
«Заключение сервисного контракта с одним из крупнейших железнодорожных операторов России позволит сократить транспортные издержки. Мы ожидаем положительного результата от долгосрочного контракта с Globaltrans уже в ближайшее время», — отметил Борис Коваленков.
По словам Валерия Шпакова, заключение контракта является результатом плодотворного сотрудничества и многолетней упорной работы.
«Данный контракт предусматривает значительное увеличение объемов перевозимых грузов и расширяет существующую базу высококлассных клиентов, с которыми мы сотрудничаем на долгосрочной основе», — подчеркнул Валерий Шпаков.
В соответствии с достигнутыми договоренностями, перевозку трубной продукции будет осуществлять «Новая перевозочная компания» (входит в Группу Globaltrans). Благодаря контракту доля перевозок Globaltrans в структуре перевозок Группы ЧТПЗ увеличится с 30% до 70%. Контракт предусматривает рыночное ценообразование с возможностью ежеквартального пересмотра, отмечают в пресс-службе Группы ЧТПЗ.
«Заключение сервисного контракта с одним из крупнейших железнодорожных операторов России позволит сократить транспортные издержки. Мы ожидаем положительного результата от долгосрочного контракта с Globaltrans уже в ближайшее время», — отметил Борис Коваленков.
По словам Валерия Шпакова, заключение контракта является результатом плодотворного сотрудничества и многолетней упорной работы.
«Данный контракт предусматривает значительное увеличение объемов перевозимых грузов и расширяет существующую базу высококлассных клиентов, с которыми мы сотрудничаем на долгосрочной основе», — подчеркнул Валерий Шпаков.
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