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Назначен новый руководитель СУ СК России по Свердловской области

29 август 2018 (09:03)

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Богинского руководителем Следственного управления СК России по Свердловской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До своего назначения М. Богинский возглавлял с 2011 года СУ СК России по Тюменской области.

Новый глава свердловского СУ СКР начинал карьеру в прокуратуре Татарстана, где до перевода в Тюменскую область дослужился до начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры Республики Татарстан.

Прежний руководитель СУ СК России по Свердловской области Валерий Задорин в апреле 2018 года ушел на пенсию.

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