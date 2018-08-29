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Назначен новый руководитель СУ СК России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Богинского руководителем Следственного управления СК России по Свердловской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



До своего назначения М. Богинский возглавлял с 2011 года СУ СК России по Тюменской области.



Новый глава свердловского СУ СКР начинал карьеру в прокуратуре Татарстана, где до перевода в Тюменскую область дослужился до начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры Республики Татарстан.



Прежний руководитель СУ СК России по Свердловской области Валерий Задорин в апреле 2018 года ушел на пенсию.

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