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В Екатеринбурге задержали получателя посылки с запрещенными анаболиками

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге в одном из почтовых отделений задержали мужчину при получении посылки с запрещенными препаратами, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Как выяснили сотрудники ведомства, по международной почте в Екатеринбург были отправлены 200 таблеток Становер, а также ампула с жидкостью желтого цвета с надписью «Testropol-100». Посылка пришла из Белоруссии.



Согласно их заключению, изъятые таблетки содержат станозолол, который является сильнодействующим веществом и запрещен к ввозу на территорию России. Известно, что тяжелоатлеты применяют эти препараты для наращивания мышечной массы.



Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

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