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В Екатеринбурге задержали получателя посылки с запрещенными анаболиками
28 август 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге в одном из почтовых отделений задержали мужчину при получении посылки с запрещенными препаратами, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Как выяснили сотрудники ведомства, по международной почте в Екатеринбург были отправлены 200 таблеток Становер, а также ампула с жидкостью желтого цвета с надписью «Testropol-100». Посылка пришла из Белоруссии.
Согласно их заключению, изъятые таблетки содержат станозолол, который является сильнодействующим веществом и запрещен к ввозу на территорию России. Известно, что тяжелоатлеты применяют эти препараты для наращивания мышечной массы.
Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».
Как выяснили сотрудники ведомства, по международной почте в Екатеринбург были отправлены 200 таблеток Становер, а также ампула с жидкостью желтого цвета с надписью «Testropol-100». Посылка пришла из Белоруссии.
Согласно их заключению, изъятые таблетки содержат станозолол, который является сильнодействующим веществом и запрещен к ввозу на территорию России. Известно, что тяжелоатлеты применяют эти препараты для наращивания мышечной массы.
Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».
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