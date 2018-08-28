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В Екатеринбурге задержали получателя посылки с запрещенными анаболиками

28 август 2018 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Екатеринбурге в одном из почтовых отделений задержали мужчину при получении посылки с запрещенными препаратами, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Как выяснили сотрудники ведомства, по международной почте в Екатеринбург были отправлены 200 таблеток Становер, а также ампула с жидкостью желтого цвета с надписью «Testropol-100». Посылка пришла из Белоруссии.

Согласно их заключению, изъятые таблетки содержат станозолол, который является сильнодействующим веществом и запрещен к ввозу на территорию России. Известно, что тяжелоатлеты применяют эти препараты для наращивания мышечной массы.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

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