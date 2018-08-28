Новости дня
В Красноуфимске суд приговорил директора МУПа к двум годам колонии за хищение 200 тыс. руб.
28 август 2018 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Красноуфимске суд приговорил директора МУПа к двум годам колонии за хищение около 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
По данным следствия, с января по декабрь 2012 года мужчина от имени третьих лиц заключал договора с предприятием, которое возглавлял, и указывал при этом в документации недостоверных сведений о якобы повышенном тарифе фактически вывозимых отходов. Оплата по указанным договорам перечислялась на счет третьего лица, тот, в свою очередь, передавал деньги непосредственно руководителю МУПа.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». После этого следователи ходатайствовали об отстранении обвиняемого от должности директора МУПа, так как он мог оказать давление на свидетелей и попытаться скрыть доказательства. Суд удовлетворил ходатайство.
«Несмотря на то, что чиновник свою вину в совершении преступления так и не признал, тем не менее следствию СК удалось собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления соответствующего обвинения. В ходе расследования допрошено порядка 40 свидетелей, проведены обыски по месту работы как чиновника, так и третьего лица (коммерсанта), с которым заключались договоры», ― комментируют в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
Красноуфимский районный суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
По данным следствия, с января по декабрь 2012 года мужчина от имени третьих лиц заключал договора с предприятием, которое возглавлял, и указывал при этом в документации недостоверных сведений о якобы повышенном тарифе фактически вывозимых отходов. Оплата по указанным договорам перечислялась на счет третьего лица, тот, в свою очередь, передавал деньги непосредственно руководителю МУПа.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». После этого следователи ходатайствовали об отстранении обвиняемого от должности директора МУПа, так как он мог оказать давление на свидетелей и попытаться скрыть доказательства. Суд удовлетворил ходатайство.
«Несмотря на то, что чиновник свою вину в совершении преступления так и не признал, тем не менее следствию СК удалось собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления соответствующего обвинения. В ходе расследования допрошено порядка 40 свидетелей, проведены обыски по месту работы как чиновника, так и третьего лица (коммерсанта), с которым заключались договоры», ― комментируют в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
Красноуфимский районный суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Первоуральске осуждена мошенница за хищение более 26 млн рублей
- Бывший гендиректор ГУП СО «Газовые сети» осужден за хищение более 51 млн рублей
- В Ревде бывшего директора управляющей компании приговорили к 3 годам колонии за растрату
- Суд приговорил к 2 годам условно директора режевского МУП «Чистый город»
- Суд приговорил свердловчанина к 4 годам колонии за продажу более 3 тысяч тонн несуществующего зерна