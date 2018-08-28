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В Красноуфимске суд приговорил директора МУПа к двум годам колонии за хищение 200 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. В Красноуфимске суд приговорил директора МУПа к двум годам колонии за хищение около 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.



По данным следствия, с января по декабрь 2012 года мужчина от имени третьих лиц заключал договора с предприятием, которое возглавлял, и указывал при этом в документации недостоверных сведений о якобы повышенном тарифе фактически вывозимых отходов. Оплата по указанным договорам перечислялась на счет третьего лица, тот, в свою очередь, передавал деньги непосредственно руководителю МУПа.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». После этого следователи ходатайствовали об отстранении обвиняемого от должности директора МУПа, так как он мог оказать давление на свидетелей и попытаться скрыть доказательства. Суд удовлетворил ходатайство.



«Несмотря на то, что чиновник свою вину в совершении преступления так и не признал, тем не менее следствию СК удалось собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления соответствующего обвинения. В ходе расследования допрошено порядка 40 свидетелей, проведены обыски по месту работы как чиновника, так и третьего лица (коммерсанта), с которым заключались договоры», ― комментируют в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.



Красноуфимский районный суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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