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РЖД заплатит 100 тыс. рублей за повторное нарушение требований транспортной безопасности в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. РЖД заплатит 100 тыс. руб. за повторное нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Проверкой Ространснадзора выявлен целый ряд нарушений по оснащенности техническими средствами и количеству контрольно-пропускных пунктов и постов. Также было установлено, что лица, не соблюдавшие условия допуска в зону транспортной безопасности объекта, все равно пропускались работниками ОАО «РЖД» на территорию.



По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении, и назначено административное наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. за повторное нарушение пунктов 35, 38 пункта 5 «Требований по обеспечению транспортной безопасности».



ОАО «РЖД» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой защитник просил об отмене постановления судьи с прекращением производства по делу, ссылаясь на малозначительность правонарушения. При этом защита указывала, что ОАО «РЖД» приняты меры к соблюдению требований транспортной безопасности.



Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, счел наказание, назначенное ОАО «РЖД», справедливым, соответствующим санкции указанного закона.

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