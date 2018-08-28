Новости дня
РЖД заплатит 100 тыс. рублей за повторное нарушение требований транспортной безопасности в Екатеринбурге
28 август 2018 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2018. РЖД заплатит 100 тыс. руб. за повторное нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Проверкой Ространснадзора выявлен целый ряд нарушений по оснащенности техническими средствами и количеству контрольно-пропускных пунктов и постов. Также было установлено, что лица, не соблюдавшие условия допуска в зону транспортной безопасности объекта, все равно пропускались работниками ОАО «РЖД» на территорию.
По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении, и назначено административное наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. за повторное нарушение пунктов 35, 38 пункта 5 «Требований по обеспечению транспортной безопасности».
ОАО «РЖД» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой защитник просил об отмене постановления судьи с прекращением производства по делу, ссылаясь на малозначительность правонарушения. При этом защита указывала, что ОАО «РЖД» приняты меры к соблюдению требований транспортной безопасности.
Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, счел наказание, назначенное ОАО «РЖД», справедливым, соответствующим санкции указанного закона.
Проверкой Ространснадзора выявлен целый ряд нарушений по оснащенности техническими средствами и количеству контрольно-пропускных пунктов и постов. Также было установлено, что лица, не соблюдавшие условия допуска в зону транспортной безопасности объекта, все равно пропускались работниками ОАО «РЖД» на территорию.
По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении, и назначено административное наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. за повторное нарушение пунктов 35, 38 пункта 5 «Требований по обеспечению транспортной безопасности».
ОАО «РЖД» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой защитник просил об отмене постановления судьи с прекращением производства по делу, ссылаясь на малозначительность правонарушения. При этом защита указывала, что ОАО «РЖД» приняты меры к соблюдению требований транспортной безопасности.
Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, счел наказание, назначенное ОАО «РЖД», справедливым, соответствующим санкции указанного закона.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге Русская инжиниринговая компания оштрафована на 500 тыс. рублей за травму работников
- В Екатеринбурге ТСЖ «БИС-16/1» оштрафовано на 100 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности
- На железнодорожном вокзале Екатеринбурга выявлены нарушения обеспечения транспортной безопасности
- ЗАО «ЮТэйр-Карго» принудили устранить нарушения требований безопасности
- В деятельности ООО «Авиакомпания СКОЛ» обнаружены нарушения закона об авиационной безопасности